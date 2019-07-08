Матрица больше корпуса: Слитый дизайн Samsung Galaxy A100 превзошёл все ожидания

Сегодня, 12:13

Соотношение матрицы к корпусу — 110%, отсутствие рамок и самое мощное «железо» в истории.

Первый квартал 2019 года мобильное отделение Samsung завершило резким сокращением прибыли, что заставило поменять стратегию. В частности, маркетологи и дизайнеры взялись за серию A, смартфоны которой получили уникальные функции при демократичной цене. Так, именно Galaxy A оснастили батареей на 4500 мАч, которой не может похвастаться флагманский S10. Сегодня стало известно о разработке лидера линейки — Galaxy A100.

Известный инсайдер IceUniverse сообщил, что корейские инженеры разрабатывают новый смартфон, матрица которого будет больше корпуса. Позже слитый дизайн Samsung Galaxy A100 превзошёл все ожидания, подтвердив инсайды. Так, дисплей перспективного устройства был похож на матрицу Note 10, но рамки A100 были ещё тоньше. Более того, края, заходящие на боковые панели, обуславливали соотношение матрицы к передней панели в 110%.

Остальные параметры также были на высоте: A110 может получить топовый чипсет Snapdragon 855 и три камеры — как на Galaxy S10 Plus. Стоит отметить, что на слитых изображениях AMOLED-матрица сохранила вырез для фронтальной камеры, что не так критично, учитывая размеры экрана.

Ряд экспертов отметили, что Galaxy A100 по заявленным параметрам превосходит флагманский S10. Возможно, по этой причине новинку мы увидим не скоро — упомянутый Ice Universe написал, что проект отложен на некоторое время. Вероятно, руководство Samsung пересматривает стратегию: не исключено, что уже в этом году флагманской серией станет Galaxy A. С другой стороны, выпуск инновационного A100 могут «притормозить» до выхода Galaxy S11. В любом случае, до осени флагманских обновлений в A-серии не предвидится.