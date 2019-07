Халява от Xbox: Консоль отдают за 990 рублей, но по подписке

Сегодня, 21:09

Сюда же включена подписка Xbox Live Gold, а рассчитана программа на 25 месяцев.

Xbox в марте 2019 года активировал акцию Forward, вместе с компанией-оператором Forward Leasing. Суть «халявы» заключена, по сути, в рассроченном платеже с одним условием – если успеть подписаться до 10 июля, то затем можно будет бесплатно отдать приставку обратно в течение 2 лет.

Существуют 2 вида подписки: Xbox One S можно получить по цене 990 рублей в месяц, а Xbox One X – за 2190 рублей в месяц. В эту стоимость добавлена активная подписка Xbox Live Gold, c помощью которой доступен мультиплеер, получать бесплатные игры каждый месяц и уникальные скидки.

Чтобы получить консоль, одного желания мало. Договор для подписки заключается на 25 месяцев, но у покупателя всегда есть возможность мгновенной оплаты и выкупа консоли.