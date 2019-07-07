Сотрудник слил дату презентации iPhone 11

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10 сентября компания продемонстрирует новые модели iPhone 11 Max и iPhone 11R.

Авторитетный инсайдер Медхи Найтмази сообщил дату осенней презентации компании Apple. По информации из внутреннего источника, руководство компании уже выбрало дату проведения презентации новых товаров - вторник, 10 сентября. Помимо флагманского iPhone 11, Apple представят модели iPhone 11 Max, iPhone 11R, новое поколение Apple Watch Series 5, и обновленные iPad и MacBook Air, в который добавят ножничную клавиатуру.

Помимо этого, Apple анонсирует информацию о беспроводных наушниках AirPods 3 и смарт-колонке HomePod 2, с ее мини-версией HomePod 2 Mini. В завершении мероприятия, компания продемонстрирует финальные версии iOS 13, macOS 10.15 Catalina, watchOS 6 и tvOS 13.

Главной «неожиданностью» презентации должны стать очки дополненной реальности от Apple.

Это далеко не первая серьезная утечка внутри компании. Ранее неизвестный сотрудник слил подробности о разработке мобильной версии iOS 13.