Зачем платить больше: ТОП-4 копий AirPods с AliExpress

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Доступные и функциональные реплики самой популярной гарнитуры в мире.

В 2016 году первое поколение беспроводных наушников от Apple вышло на рынок, изменив индустрию — AirPods «показали», какими должна быть современная беспроводная гарнитура. Вместе с тем, техника от Apple достаточно дорога, и AirPods — не исключение. Это заставляет потребителей смотреть на альтернативные модели от других производителей, или реплики оригинальных AirPods. Естественно, что копия будет хуже оригинала, но функции, в которых реплика проиграет, могут оказаться некритичными. А экономия в 100 долларов — может быть решающим фактором. Тогда зачем платить больше? Мы собрали ТОП-4 доступных копий AirPods, продающихся на AliExpress.

TWS i14 Wireless Bluetooth Earphone

Хит продаж на рынке копий отличается от других реплик размерами — i14 идентичны габаритам оригинальных наушников. Гарнитура быстро сопрягается с устройствами на IOS и Android, а сенсорное управление позволяет контролировать громкость и переключать треки. При этом батарея «держит» 4 часа непрерывного прослушивания музыки или 2,5 часа разговоров. Как и в AirPods, зарядный кейс получил магнитный фиксатор, с которым не получится потерять наушники. Более того, для зарядки кейса используется оригинальный Lightning-кабель, а качество звука гарантирует арматурный динамик. Но самое главное — это цена: i14 обойдётся в 20 долларов с учётом доставки по России.

SWZYOR i12 TWS Mini Bluetooth 5.0

Модель для экономных любителей дизайна Apple максимально воспроизводит оригинальный облик — вплоть до лазерной гравировки «Apple, California». Кейс гарнитуры можно зарядить всего за 40 минут, а одной зарядки хватает на 2 часа прослушивания музыки. По мнению покупателей, эта модель уступает i10 по качеству звука, но неискушённому слушателю их возможностей хватит. Актуальная цена на AliExpress — 1800 рублей.

Maxinrytec i10 TWS W1

В этой реплике производитель поработал не только над внешностью — в основе гарнитуры лежит чип Apple W1, который обеспечивает стабильное соединение и определение устройства в течение 20 секунд. Гарнитура оснащена кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку — полный аккумулятор доступен уже через 50 минут. По словам техно-блогеров, эта модель обладает наилучшим качеством звука, приближённым к оригинальной модели. Автономность самих наушников не отличается от конкурентов — до двух часов в режиме прослушивания музыки. Реплику оценили в 1979 рублей.

TWS i30 Airpod

Ещё одна модель на чипе W1, который не только обеспечивает быстрое сопряжение, но и даёт возможность iPhone отображать уровень заряда наушников и кейса. Устройство поддерживает беспроводную зарядку, устройство для которой входит в комплект поставки, а микрофон «умеет» вызывать Siri. Также в наличии сенсорное управление и возможность раздельной работы одного наушника. Цена вопроса — 1437 рублей.