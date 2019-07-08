Станет дешевле Xiaomi? Взрывающиеся OnePlus One приведут к падению цены на смартфоны

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Такое произошло в Samsung, и теперь OnePlus идёт по стопам компании, провалившей продажи.

OnePlus входит в список топовых флагманов на рынке. Пусть даже OnePlus One не нов – взорвавшейся модели исполнилось 5 лет. Но доверие покупателей можно потерять намного легче, чем его заработать. И лишь подозрение на возможность повтора событий могут помочь компании потерять часть рынка.

Само происшествие никаких жертв не вызвало. Владелец проснулся, учуяв гарь, и увидел что смартфон горит. Владелец быстро потушил огонь и вынес телефон из дома. Затем попросил производителя OnePlus One разобраться в инциденте. По его словам, в компании отреагировали на жалобу только после общественной огласки.

Раньше взрывались смартфоны Samsung, компания потеряла рынок, была вынуждена отзывать все модели, переходить в бюджетный сектор, из-за падения цены, что вылилось в создание линейки А. А возможность производства такого количества моделей как у Xiaomi нет, поэтому пришлось даже цены снизить.

Что в этом случае предпримут в OnePlus? Будут ли они снижать цены? Хотя это довольно опасное занятие, так как на рынке есть Xiaomi и сделать качественный смартфон дешевле – не очень легко. Или придётся задуматься о создании бюджетной линейки гаджетов, но там тоже будет конкуренция от «бюджетников» других компаний. Но что-то сделать придётся, хотя бы чтобы не потерять ещё большую долю на рынке.