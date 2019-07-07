Миф превратился в реальность: Названы быстрые зарядки, которые «убивают» смартфон

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Quick Charge, VOOC, Power Delivery — какая технология не сократит срок службы аккумулятора?

Функциональность современных смартфонов давно обогнала ёмкость их батарей. Это привело к тому, что один день без зарядки уже является приемлемым результатом. Теоретически, на это можно было бы повлиять увеличением ёмкости аккумулятора, но, как показывает практика, пользователи готовы мириться с низкой автономностью ради компактности и дизайна. Компромиссным решением стали технологии быстрой зарядки, которые позволяют за короткий срок пополнить заряд. Согласно расхожему мифу, любое ускорение зарядки несёт вред для батареи. Миф превратился в реальность: экспертами названы быстрые зарядки, которые «убивают» смартфон.

Любое устройство рассчитано на определённую силу тока и напряжения, которые позволяют равномерно «пополнить» запасы энергии. Теоретически, ускорить процесс зарядки просто — нужно увеличить ток и напряжение. Таким путем пошли в компании Qualcomm, выпустив первую в мире быструю зарядку Quick Charge на 10 Ватт. Время зарядки сократилось, но выявилась главная опасность — нагрев. Вопреки распространённому заблуждению, современные литиевые аккумуляторы не изнашиваются от быстрой или частой зарядки, их главная угроза — это перегрев.

Так, Quick Charge 2 обладал мощностью в 18 Ватт, которая быстро заряжала смартфоны, и также быстро «съедала» ресурс батареи, перегревая её. Лишь в 2016 году проблему решили, создав технологию динамического изменения напряжения: при достижении определённой температуры его снижали, что исключало перегрев. Тем не менее, перепады температуры всё ещё негативно влияли на аккумулятор.

Параллельно, инженеры Oppo представили технологию VOOC Rapid Charge, которая использовала стандартное напряжение в 5 вольт. Зарядка ускорялась за счёт раздельного «пополнения» каждой ячейки батареи: поток электронов увеличили, сохранив безопасное напряжение. Но и здесь не обошлось без минусов: технология требовала дорогостоящих аксессуаров, дающих большую силу тока. Более того, VOOC «завязан» на смартфонах OPPO, а к батарее смартфона предъявляются дополнительные требования. Так, Oppo Fine X получил 50-ваттную зарядку, которая за 35 минут полностью заряжает батарею на 3400 мАч. Правда, батарею для этого пришлось разделить на два блока по 1850 мАч.

Компромиссным решением является технология USB Power Delivery, учреждённая одноименным консорциумом. Её преимущество — это возможность передачи энергии до 100 Вт. При этом, подача регулируется не только контроллером питания устройства, но и специальными блоками и кабелями. Это позволяет избежать перегрева, а разъём USB Type-C является универсальным, что исключает проблемы с совместимостью аксессуаров. Более того, современная технология Quick Charge 4 поддерживает PD, что позволяет использовать любые зарядные устройства на смартфонах с чипсетами Qualcomm, отказавшись от оригинальных аксессуаров. По мнению экспертов, именно PD станет единым стандартом быстрой зарядки.