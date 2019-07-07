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Устройство получит Snapdragon 855 и ценник в 700 долларов, что позволит конкурировать с китайскими моделями.

После провала гибкого Galaxy Fold и падения выручки Samsung, руководство корейской компании решило пересмотреть свою стратегию. Так, весной инсайдеры сообщали, что смартфоны A-серии станут новыми флагманами. Подробности о грядущем Galaxy A90 частично это подтвердили.

До недавнего времени Samsung выпускал две флагманских модели, различающихся позиционированием: Galaxy S и Galaxy Note. Модели обладают схожим «железом», но разным назначением, влияющим на набор «фишек». В этом году появится «третий флагман» — слит инсайд Samsung Galaxy A90 по «вкусной» цене.

Так, Galaxy A90 2019 года оснастят самым мощным чипсетом в линейке Qualcomm — Snapdragon 855, что обеспечит производительность на уровне Galaxy S10. 6,7-дюймовый дисплей получит разрешение Full HD+ и подэкранный датчик отпечатка пальцев.

Основная камера состоит из трёх модулей — с матрицами в 48, 12, и 5 магапикселей, а фронтальную могут оснастить оптической стабилизацией. Инсайдеры уверены, что A90 получит вырез под фронтальную камеру, а не вращающийся блок камер — как на «молодёжном» Galaxy A80.

По мнению экспертов, новый A90 позволит конкурировать Samsung с китайскими смартфонами, вроде OnePlus 7 Pro. Учитывая топовый чипсет и хороший экран, новая «галактика» может стать бестселлером Samsung.