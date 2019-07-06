В Южной Корее создали смарт-часы для слепых

Сегодня, 21:43

Основой для «умного» гаджета стала знаменитая азбука Брайля.

Устройство позволит слепым пользоваться всеми возможностями без использования звуковых сигналов. Назвали такие часы Dot Watch. А вместо сенсорного дисплея в наличии уникальная интуитивная панель, вмещающая в себя 2 группы по три знака азбуки Брайля. Итого их 24 и они находятся под контролем магнита. Сообщение пользователь может прочесть, проводя пальцами.

Часы позволят пользоваться социальными сетями, узнать входящий звонок, ознакомиться с новостями и прочее. Более того, здесь даже есть возможность научиться этому языку Брайля. А для новичков, например, можно узнавать время с помощью количества точек на дисплее.

Для синхронизации со смартфоном на последний нужно установить специальное приложение. Авторы, кстати, сказали, что программа будет с открытым исходным кодом, поэтому любой человек сможет создать или хотя бы попробовать создать свой сервис. Зарядка должна «держать» часы около недели.