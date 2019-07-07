В отпуск с ноутбуком? Как подготовить компьютер к поездке на отдых

Сегодня, 06:10

Эксперты составили ряд правил, которые помогут уберечь ноутбук от беды.

Пора отпусков едва ли не лучший период года для каждого человека. При сборах на отдых, эксперты просят подготовить не только чемодан, но и ноутбук. Специалисты по кибербезопастности организовали список полезных приложений и правил, которые помогут даже неискушенным техническими познаниями пользователям обезопасить свой отпуск.

Сперва нужно обязательно сделать резервную копию, из которой, в случае чего, всегда можно будет восстановить утерянные файлы. В этом могут помочь бесплатные приложения Aomei Backupper или EASEUS Todo Backup Free. Также все важные и рабочие файлы следует сохранить в облаке.

Далее следует обновить и усложнить, если требуется, пароли как от самого ноутбука, так и для установленных приложений. Самое главное в этом пункте — не забыть новые пароли.

Следующим шагом могут стать шпионские программы, позволяющие отслеживать устройство и приложения-блокираторы жесткого диска. С подобным может справиться как встроенная функция Bitlocker, так и сторонние программы Disk Password Protection или Folder Lock, к примеру.

Программа TripMode поможет сэкономить, ограничив дорогой интернет-трафик и отключив доступ к Сети сторонним приложениям.

И последнее, но не менее важное, это установка надежного антивируса. Как бы банально все не звучало, но это крайне серьезный вопрос, так как, к сожалению, множество современных антивирусных программ без существенных денежных вложений являются лишь оболочкой. Потому следует с умом подойти к выбору защитника ноутбука.

Специалисты заверяют, что соблюдение этих правил существенно снизит потенциальный риск для устройства, и позволит полностью расслабиться на заслуженном отдыхе.