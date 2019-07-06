Устал? Поспи: Фитнес-браслет от Huawei научили определять усталость

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Honor Band 5 будет определять уровень кислорода в крови.

О новинке рассказал глава Honor, суббренда Huawei, Чжао Минг в социальной сети Weibo. Там же он опубликовал его фотографии, сообщил о дополнительных функциях и рассказал о дизайне.

С виду — полная копия предшественника с той же кнопкой по середине экрана. А вот разница в функциях между Honor Band 4 и Band 5 — колоссальная. Директор сообщил, что фитнес-браслет теперь научили определять усталость человека по оксигенации его крови — то бишь, по насыщению крови кислородом. Если пользователь устал — браслет может рекомендовать поспать, а затем оценить качество сна и выдать способы улучшения отдыха. По уровню кислорода в крови может ещё и определять головокружение от недостатка кислорода.

Предположительно, новый гаджет будет представлен вместе со смартфонами Honor 9Х и 9Х Pro, которые презентуют 23 июля.