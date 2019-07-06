«Убийца» консолей: Google Stadia вынудил Sony и Microsoft свернуть производство

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Компании вывезут из Китая 30% мощности, сообщил инсайдер. Виной всему новый игровой сервис.

Компании Sony и Microsoft планируют сократить на 30% сборку консолей в Китае. Об этом сообщил целый ряд авторитетный инсайдеров. Вслед за двумя крупнейшими производителями консолей такое же решение приняла и игровая компания Nintendo, которая тоже сокращает своё производство в Поднебесной. Да и ранее уже сообщалось, мол новые модели уже давно создаются не в Китае. Так что же вызвало такой кризис в игровой индустрии, и что убивает приставки? Вариантов несколько.

Из-за политики президента США Дональда Трампа были повышены налоги на импорт товаров из Китая, из-за чего в США начали расти цены. Один из авторитетных инсайдеров заявляет, что из Поднебесной выведут до 30% производства, в зависимости от важности рынка Америки.

Однако, не только решения Трампа могли повлиять на Sony и Microsoft. Аналитики уверены, что свернуть производство в Китае компании вынудил новый игровой сервис Google Stadia. Считается, что «убийца консолей» и его грядущая популярность попросту уничтожают производство игровых приставок, и Sony с Microsoft решили действовать на опережение.

Новая разработка от Google — облачный сервис, предоставляющий услуги по работе современных игр на слабых ПК. Вместо процессора и видеокарты компьютера пользователя будет использоваться мощнейшее оборудование от Stadia, и человек получит на свой экран лишь готовую картинку. То есть, даже на самом старом ноутбуке можно будет спокойно играть в новейшие игры. Кстати, Stadia сможет «стримить» игры даже на телефоны или планшеты.

Облачные технологии меняют всё, куда попадут. Раньше это была обычная информация, теперь даже флешки стали не очень востребованы. Теперь технология затронула и игры. А если учесть, что Stadia может отправлять картинку игры на любое устройство, то игровые приставки могут исчезнуть полностью.

В Sony и Microsoft могут предвидеть падение продаж консолей из-за Stadia, поэтому и решили сократить производство в Китае на 30%. Эти мощности и средства компании планируют направить в развитие собственных стриминговых сервисов, которые будут конкурировать с продуктом от Google, считают эксперты.

Не исключено, что теперь Sony и Microsoft построят в США новые сервера и вычислительные мощности, которые позволят за небольшую плату пройти самую новую игру даже со смартфона. Из плюсов для компаний также можно выделить отсутствие дополнительных налогов из-за торговой войны Трампа и Китая.

Как бы то ни было, точную причину сокращения производства консолей покажет только время.