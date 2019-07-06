Nokia Daredevil получит «трёхглазую» камеру на 48 Мп

Сегодня, 15:49

В Сеть попали «живые» фото и характеристики новой модели.

Компания HMD Global готовится презентовать новый смартфон, по крайней мере на это намекают фотографии, «слитые» в Сеть. На них замечена «трёхглазая» камера с главной камерой на 48 Мп, второй датчик изображения будет использоваться в качестве широкоугольного объектива, а третий ответ за анализ глубины сцены.

Смартфон имеет кодовое название ТА-1198 и имя Daredevil – «Сорвиголова» на русском. Возможно, это как-то связано с экстремальными режимами работы или возможностью работать в трудных условиях?

Дисплей будет иметь разрешение 2340 на 1080 пикселей, а управлять гаджетом придётся процессору Snapdragon 660. За «жизнь» устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. По традициям китайского производства, на задней панели расположен дактилоскопический датчик. Для работы будет использоваться операционная система Android 9 Pie. В разъёмах присутствует USB Type-C и, что действительно хорошая новость, стандартный порт для наушников 3,5 мм.

На данный момент дата презентации неизвестна. Однако, не так давно сообщалось, что в Nokia занимаются разработкой энергоёмких батарей нового поколения. Так что, возможно, это будет один из вариантов «обкатки» технологии.