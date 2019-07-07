«Шо, опять!?»: Apple выпустит планшет с гибким экраном

Сегодня, 07:00

Уже в 2020 году компания представит миру складной iPad, сообщают внутренние источники.

По словам источника из внутренней цепи поставок Apple, компания готовиться занять рынок устройств с гибким экраном уже в 2020 году. Для этого она выпустит новую версию iPad Pro, который должен стать технологическим прорывом в сфере складных гаджетов. Точные характеристики устройства неизвестны, но источники пролили свет на некоторые особенности: планшет получит экран диаметром, как у Macbook, но точных размеров диагонали пока нет, мобильный процессор А-серии, и возможность использовать технологии 5G. Информация о том, какой вид будет иметь новое устройство при сгибании - ноутбук или книга - тоже остается неизвестной.

На данный момент рынок гибких гаджетов практически не занят. Многие мировые бренды пытаются освоить технологию подобных устройств, но никому не удалось добиться каких-либо стоящих результатов.

Объективно, технология гибкого экрана крайне сыра и нуждается в серьезной доработке. Этот факт признали все популярные бренды, и пока не известно, как с решением данной проблемы справится Apple. На данный момент, реакцию пользователей на эту новость очень точно описывает легендарная фраза Волка из мультфильма «Жил был пес»: «Шо, опять!?»