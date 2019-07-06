Gmail и рядом не стоял: Почта Mail.ru обновила мобильное приложение

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Опции почты, навигация, работа с папками письмами, переключение аккаунтов – ещё не всё, чем удивили Mail.ru Group.

Уровень пользования почтой в Сети бьёт рекорды, ежедневно подключая тысячи новых пользователей. Самые популярные сервисы: Gmail, Яндекс.Почта, Mail.ru, Outlook.com, Rambler.ru и другие. Чтобы держать конкуренцию и сохранить число пользователей владельцы сервисов обновляют приложения и делают их привлекательными. Почта Mail.ru обновила мобильное приложение, подтверждает Mail.ru Group. Сервис электронной почты Mail.ru сделал невозможное. Первые отклики блогеров и юзеров основаны на высказывании: «Gmail и рядом не стоял». Редизайн стал ключом к успеху, ведь быстротечность инноваций вынуждает разработчиков «потеть» над оптимизацией, которую оценят пользователи.

«Мобильная аудитория почты Mail.ru превысила аудиторию веб-версии еще в 2018 году. Почти 60% владельцев ящиков на Mail.ru проверяют почту именно с мобильного устройства», - говорится в сообщении Mail.ru Group.

Среди новаций визуальных улучшений заметен расширенный функционал сервиса. Переход из аккаунтов будет менее заметным, поскольку теперь появился «мост» со смежными сервисами компании, включая «облако», календарь, контакты. В России Mail.ru монополист на рынке скачиваний, и забирает победу не случайно, говорят пользователи. Почта лидирует и по количеству скачиваний App Store. Учитывая, что Mail.ru Group делает успешные шаги для популяризации сервиса из-за постоянных обновлений, эксперты предвидят, что Gmail отойдёт на второй план не только в России.