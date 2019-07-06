Gmail и рядом не стоял: Почта Mail.ru обновила мобильное приложение

Опции почты, навигация, работа с папками письмами, переключение аккаунтов – ещё не всё, чем удивили Mail.ru Group.
Уровень пользования почтой в Сети бьёт рекорды, ежедневно подключая тысячи новых пользователей. Самые популярные сервисы: Gmail, Яндекс.Почта, Mail.ru, Outlook.com, Rambler.ru и другие. Чтобы держать конкуренцию и сохранить число пользователей владельцы сервисов обновляют приложения и делают их привлекательными. Почта Mail.ru обновила мобильное приложение, подтверждает Mail.ru Group. Сервис электронной почты Mail.ru сделал невозможное. Первые отклики блогеров и юзеров основаны на высказывании: «Gmail и рядом не стоял». Редизайн стал ключом к успеху, ведь быстротечность инноваций вынуждает разработчиков «потеть» над оптимизацией, которую оценят пользователи.
Среди новаций визуальных улучшений заметен расширенный функционал сервиса. Переход из аккаунтов будет менее заметным, поскольку теперь появился «мост» со смежными сервисами компании, включая «облако», календарь, контакты. В России Mail.ru монополист на рынке скачиваний, и забирает победу не случайно, говорят пользователи. Почта лидирует и по количеству скачиваний App Store. Учитывая, что Mail.ru Group делает успешные шаги для популяризации сервиса из-за постоянных обновлений, эксперты предвидят, что Gmail отойдёт на второй план не только в России.