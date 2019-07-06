Унижает по полной: Apple обвинила Google в слежке за пользователями

Сегодня, 12:18

Началом конфликта послужила компания Sidewalk Labs, которую обвиняют в незаконном сборе персональных данных.

Инцидент произошел в крупнейшем городе Канады Торонто, где дочерняя компания Google Sidewalk Labs, занимающаяся развитием технологий «умного района», собирается установить датчики мониторинга движения, и поведения проходящих мимо людей. На подобную инициативу бурно отреагировали местные жители, обвинив их в незаконной слежке. В ситуацию вмешалась и Apple, разместив напротив здания Sidewalk Labs рекламный билборд с надписью «Наше дело не вмешиваться в ваши», тем самым подчеркнув надежность своей политики конфиденциальности. Несмотря на все попытки оправданий как от дочерней Sidewalk Labs, так и от материнской корпорации Google, недовольство и возмущение общественности никуда не делись, а лишь наоборот возросли.

Этот случай не первый, когда Apple по полной унижает конкурента. Ранее компания уже размещала подобные борды в Лас-Вегасе во время выставки Consumer Electronic Show. Тогда «яблочная» компания практически в открытую обвинила конкурентов в шпионаже за пользователями, разместив рекламные объявления «То, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone» напротив вывесок конкурентов.