Play Station 5 получит 8-ядерный AMD Ryzen, разрешение в 8К и видеокарту на 24 ГБ

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В сети появились новые подробности о технических характеристика консоли.

Компания Sony рассказала о новой консоли еще в апреле текущего года, после чего о проекте ничего не было слышно. Но авторитетное интернет-издание смогло раздобыть интересные новости о Play Station 5. По информации новостного агентства, консоль получит впечатляющие компоненты: 8-ядерный CPU AMD Ryzen 3000 с частотой 3,2 ГГц и 16 потоками, видеокарту Radeon Navi с 72 вычислительными блоками, которые в общем дадут 4608 универсальных процессора с частотой 1,55 ГГц, и поддержкой трассировки лучей в режиме реального времени, объем видеопамяти ожидается на 16 ГБ или на 24 ГБ стандарта GDDR6, а твердотельный накопитель объемом 2 Тб сможет использовать интерфейс PCIe 4.0. Многие обратили внимание на особенность нового HDD-накопителя, ведь при поддержке PCIe 4.0 скорость сохранений, загрузок и подобных операций многократно возрастет, и слова представителей Sony о создании «консоли без швов» окажутся правдой.

Также PS5 сможет поддерживать как стандартное разрешение 4К, так и увеличение вплоть до 8К, получит высокую пропускную способность SSD-накопителя и совместимую с PS4 библиотеку.

Выход новой консоли ожидается осенью 2020, и к тому времени Sony обещают раскрыть главную тайну - как все таки будет называться консоль, ведь Play Station 5 лишь народное название.