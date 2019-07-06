Бесполезный кирпич? Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 обойдётся в 40 тыс. рублей

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Из особенностей у смартфона 120 Гц экран, игр для которого еще нет, рассказал аналитик.

Преемник игрового смартфона от Asus будет представлен 23 июля. Asus начала рассылать приглашения на презентацию ROG Phone 2, которая пройдёт в Китае, за 7 дней до выставки ChinaJoy Expo.

Игровой смартфон получит 120 Гц экран и будет сотрудничать с игровой компанией Tencent, известной игрой PUBG. На данный момент мобильных игр для 120 Гц экранов телефонов нет. ROG Phone 2 станет соперником игровых смартфонов Nubia Red Magic 3 и Black Shark 2.

Согласно утечкам, максимальная версия устройства получит 30 Вт зарядку, в отличие 18 Вт у стандартной. Предположительно, на базе игрового смартфона будет Qualcomm Snapdragon 855, улучшенная система охлаждения и светящийся логотип. Максимальная версия может получить до 12 ГБ оперативной памяти.

По мнению аналитиков, данный игровой смартфон «бесполезный кирпич». Ожидаемая стоимость устройства в базовой комплектации составит порядка 40 тыс. рублей. Ценник на максимальную версию не озвучивается, но он будет выше в несколько раз. Игровое устройство за такие деньги не найдёт большого отклика у покупателей, считают эксперты.

Простые пользователи не заметят большой разницы между обычным и 120 Гц экраном и такая переплата для них не нужна. За аналогичный ценник рынок предлагает флагманские iPhone и Galaxy, которые также хорошо покажут себя в играх, но при этом предоставят ряд своих «фишек» в виде экосистем.

Игровые смартфоны существуют на рынке уже несколько лет и до сих пор для них не было выпущено эксклюзивного контента. Возможно сотрудничество Asus и Tencent приведет к созданию улучшенной мобильной PUBG, но основная часть фанатов «королевской битвы» в лице школьников вряд ли сможет позволить себе столь дорогое устройство.