Хуже, чем Chrome: Новое обновление Windows 10 «пожирает» оперативную память

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Патч 1903 «тормозит» систему, ведь даже запуск браузера напоминает «бег улитки», жалуются пользователи.

Не проходит и недели без очередного обновления Windows 10, после которого необходимо исправлять ошибки. Так пользователи Reddit сообщают о том, что новое обновление буквально «пожирает» оперативную память.

С обновлением ОС на версию 1903 пользователи стали замечать потери оперативной памяти своих ПК. Потери памяти приводили к тому, что даже запуск браузера Firefox занимал значительное время, а популярный игровой клиент Steam и вовсе не хотел запускаться.

Для того, чтобы хоть как ускорить систему один из пользователей даже удалил свой антивирус, но это не принесло должного результата. К обсуждению проблемы присоединились и другие пользователи, отметив, что данное обновление даже хуже Google Chrome, известного своими нагрузками на оперативную память.

В последнем сообщении пользователь отметил, что с новым небольшим обновлением данная проблема исчезла и вероятнее всего Microsoft с ней разобрались. По мнению экспертов, опасность таких «сырых» обновлений крайне недооценена.

Пользователи в погоне за оперативной памятью совершают шаги, несущие в себе опасность для компьютера и его безопасности. В погоне за памятью, пользователь удаливший антивирус мог скачать вредоносные файлы. Также люди могли начать удалять приложения, без которых работа системы могла нарушиться. По мнению экспертов, Microsoft должны более тщательно проверять обновления перед массовым выпуском, а не делать компьютеры пользователей площадкой для тестирования.