Как Apple, только дешевле: В Сети показали iPhone 11 на Android

Сегодня, 06:05

Пока «яблочные» только готовятся к релизу смартфона, китайские умельцы выпустили свою модель в трех цветах.

Пока интернет-сообщество во все глаза рассматривает немногочисленные изображения новинки от компании Apple — смартфон Apple iPhone 11, Китай не заставил себя долго ждать и представил в сети свою версию нового аппарата. Умельцы из «Поднебесной» решили не мелочиться и выпустили модель сразу в трех цветах: бежевый, серебристый и черный. Главной особенностью китайского устройства является полностью скопированная камера, которую Apple постарались сделать уникальной для грядущей линейки смартфонов. Восточные специалисты зеркально точно изобразили все особенности корпуса, так что при сравнении изображений практически невозможно отличить оригинал от подделки, чем они сильно гордятся.

Некоторым интернет-обозревателям удалось проверить китайский iPhone 11. Ничего особенного, кроме схожего дизайна и неработающего Apple Store, они не обнаружить не смогли. Смартфон использует ОС Android, сильно стилизованную под iOS, но с заметно урезанным функционалом. Точная цена нового устройства не известна, так как представленные модели предназначались для обзорного показа, но цена ожидается существенно дешевле, чем у оригинального Apple iPhone 11.