Зачем переплачивать? Камера бюджетного Samsung Galaxy A50 оказалась на уровне с iPhone 7

Сегодня, 13:49

Galaxy A50 стоит в два раза дешевле аппарата от Apple, но ничем не уступает ему по качеству.

Цена в 240 $ не предвещала ничего хорошего, но сотрудники сервиса DxOMark провели оценку смартфона и удивили всех скептиков: камера бюджетного аппарата набрала в общей сложности 83 балла. Если для рядового пользователя эти цифры ничего не говорят, то фан-база оказалась в восторге, ведь на подобном уровне с Samsung Galaxy A50 находятся флагманы от LG, Sony и Apple с . В частности, популярный смартфон iPhone 7 находиться лишь на пару позиций выше в рейтинге сервиса, а за качество фото он набрал одинаковое с аппаратом от Samsung количество баллов — 85.

Ранее Apple iPhone 7 считался наиболее «народным» смартфоном в соотношении цена/качество, и все еще актуальный на фоне конкурентов, но теперь ситуация может измениться. Пользователям нового устройства от Samsung не придется переплачивать за «яблочный бренд», ведь A50 предоставляет практически те же возможности, что несказанно радует как поклонников компании, так и рядовых пользователей, сумевших существенно сэкономить на приобретении качественного гаджета.