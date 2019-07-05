Сегодня, 07:10

В сравнении с Powerbeats Pro «яблочные уши» обладают безликим звуком.

Несмотря на то, что идея беспроводной гарнитуры давно не нова, Apple совершили революцию, показав в своих AirPods идеальный форм-фактор. Это обусловило их популярность — в 2018 году «яблочные уши» были самыми распространёнными наушниками в мире.

Вместе с тем, на фоне преимуществ AirPods выделяется несколько минусов, которые заставляют выбирать альтернативные бренды. В частности, фиксация гарнитуры AirPods зависит от формы уха, да и спортом в них не заняться — наушники склонны к выпадению. Новый «убийца AirPods» лишён этих недостатков — наушники Apple проиграли конкуренту за 19 000 рублей в тесте популярного блогера.

Речь идёт о Powerbeats Pro — обновленной модели беспроводных наушников. Первой в глаза бросается конструкция: гарнитура выполнена по внутриканальной схеме («вакуумные» наушники), что обусловило лучшую фиксацию. Дополнительно девайс снабдили дугой, которая прижимает гарнитуру к уху. Это позволяет комфортно заниматься спортом, не боясь потерять наушник.

Повлияла новая форма и на звук — Powerbeats Pro отличает хорошая звукоизоляция и насыщенные низкие частоты. По сравнению с ними, AirPods обладают «безликим» звуком, да и музыку на максимальной громкости слышат все соседи по вагону метро. Но есть и обратная сторона: шумоизоляция мешает комфортно использовать Powerbeats Pro как гарнитуру, так как свой голос почти не слышно.

Ещё один плюс «убийцы AirPods» — автономность. Так, каждый наушник может проработать до 9 часов на одной зарядке, а ёмкий зарядный кейс добавляет ещё 15 часов прослушивания. Более того, 5 минутной подзарядки достаточно для прослушивания музыки на протяжении 1,5 часа. Обратной стороной автономности стала компактность — кейс Powerbeats Pro уже не поместится в карман брюк.

Говоря о функциональности, то здесь всё аналогично AirPods. Устройство быстро сопрягается со смартфоном, а сенсорные элементы и датчики положения гарнитуры обеспечивают интуитивное управление. К слову, это заслуга одной начинки двух моделей, основанных на чипе Apple H1.

Стоит отметить, что Powerbeats дороже AirPods с беспроводной зарядкой на 2000 рублей — россиянам гаджет доступен за 18990 рублей. За эти деньги вы получите гарнитуру с хорошим качеством звука и надёжной фиксацией, а «молодых и активных» привлечёт агрессивный дизайн Powerbeats и обилие расцветок.