Microsoft «убивает» ПК: Новое обновление Windows 10 снижает FPS в играх на 50%

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Апдейд «съедает» производительность. Быстродействия не хватает даже на браузер, жалуются пользователи.

Недавнее пакетное обновление для Windows 10 пользователи встретили тепло: множество старых ошибок были устранены, а функциональность пополнилась интересными решениями, вроде входа в учётную запись без пароля. Но без «ложки дёгтя» не обошлось — обновление разочаровало геймеров.

Ранее сообщалось, что Microsoft «убивает» ПК — пользователи сталкивались с конфликтом драйверов видеокарты. Как оказалось, новое обновление Windows 10 также снижает FPS в играх на 50% — даже со старыми драйверами.

Так, пользователь Reddit рассказал, что при попытке установить игровой сервис Xbox ему пришлось обновить операционную систему. С этого момента ПК начал «тормозить» даже при выполнении рядовых задач — вкладки браузера могли открываться по 5-10 секунд. Естественно, это повлияло и на игры — счётчик кадров продемонстрировал падение на уровне 50%. Владелец обновленной системы подчёркивает, что до обновления всё работало корректно, а видеокарта GeForce GTX 1070Ti и процессор Intel Core i5-8600k исключают недостаток ресурсов.

Выяснилось, что проблема массовая — резкое падение производительности заметили все обладатели Windows 10 с майским пакетом обновлений. При этом диспетчер задач во всех случаях показывает обилие свободных ресурсов.

Представители Microsoft пока не отреагировали на проблему. «Торможение» игр может вызвать некорректная работа драйверов оборудования, которую вызывают изменения в обновлении 1903, считают эксперты. Игрокам остаётся надеяться, что новый патч исправит проблему, а пока — у некоторых пользователей проблему решала переустановка операционной системы.

Напомним, на прошлой неделе подобные проблемы возникли у новоиспечённых владельцев видеокарт ATI Radeon — попытка установить новый компонент приводила к появлению BSoD — «синему экрану смерти».