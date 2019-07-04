Австралия судится с Samsung: Всему виной ложная реклама

Вчера, 17:26

Недопонимания можно трактовать по-разному, другое дело – прямолинейные заявления. За одно из таких австралийское отделение южнокорейского гиганта и получило повестку в Федеральный суд.

Обеспечила её австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC), которая захотела возбудить дело против Samsung Australia, обвиняя компанию в том, что она получает несправедливое конкурентное преимущество, утверждая о водонепроницаемости смартфонов серии Galaxy.

С точки зрения конструкции смартфоны Samsung и правда оснащены всеми возможными вариантами предотвращения попадания влаги внутрь, и в рекламных роликах демонстрируются рабочими на дне бассейна или океана. Только вот некоторые пользователи в Австралии всё же жаловались на то, что «водные процедуры» испортили их устройства.

В свою очередь Samsung все претензии и обвинения отрицает, утверждая, что намерены защищаться в суде. Только дело в том, что эта ложная реклама может таковой не оказаться и вдруг, совершенно случайно, найдётся сноска со звёздочкой, уточняющая степень влагостойкости. В противном случае компании грозит многомиллионный штраф и очередной удар по репутации. А ведь они наверняка ещё не оправились от фиаско с Galaxy Fold.