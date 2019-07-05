Паспорт в смартфоне: Разработка электронного удостоверения получила добро

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Правительство РФ приняло решение о введении электронных паспортов.

Концепцию электронных паспортов разрабатывают уже давно. Всерьез о её применении заговорили еще в октябре прошлого года. Тогда планировалось начать переход в 2021 году. Об этом писали, ссылаясь на представителей вице-премьера Максима Акимова и премьера Дмитрия Медведева.

Было предложено несколько вариантов электронного удостоверения личности. Самый простой предложил «Ростелеком» - защищенное мобильное приложение, в котором содержится вся информация о гражданине. Такая технология не требует никакого носителя, что значительно удешевит процесс перехода на новый тип документа.

Второй вариант предложил «Госзнак». Он планировал инвестировать собственные средства в создание необходимой инфраструктуры ипрограммного обеспечения. Планировалось создать электронное удостоверение в виде чипа. Снимать плату в дальнейшем (чтобы окупить инвестиции) предлагается за услуги идентификации личности.

Третий вариант во многом схож с предыдущим, его предложил НИИ «Восход». Но в этом случае предлагалось использовать бюджетные средства и окупать их за счет коммерческих услуг, предоставляемых государством.