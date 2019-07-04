Назад в будущее: Представили кассетный аудиоплеер с Bluetooth

Вчера, 16:23

Ностальгия по ушедшим временам – не новый тренд, а уж тем более популярны среди людей 80-е годы прошлого века. На этом и решила сыграть компания NINM Lab, создав кампанию по сбору средств на свой новенький продукт на Kickstarter.

Им стал внешне привлекательный, навевающий ностальгию кассетный аудиоплеер IT’S OK, который помимо стандартных особенностей может также предложить наличие Bluetooth 5.0. Это даст пользователям возможность подключать к устройству беспроводные динамики или наушники, качественно сочетая современные технологии со щепоткой ретро. Только вот придётся разжиться кассетами, которые остались разве что у редкого коллекционера или аудиолюбителя.

К слову, для компании это не первый подобный опыт создания чего-то ретро-современного, ведь их предыдущим проектом был модуль моментальной печати Instant Magny 35, предназначенный для современных фотоаппаратов. Печатал он на стандартной плёнке Fujifilm Instax Square.

Страт кампании на краудфандинговой платформе начался 4-го июля, что моментально связали с третьим сезоном сериала «Очень странные дела», посчитав плеер частью маркетинговой кампании. Возможно так и есть, так как сеттинг сериала как раз происходит в 1983 году, и он просто переполнен всевозможными отсылками на поп-культуру тех лет.

Розничная стоимость новинки будет достигать 90 долларов США, однако тем, кто поддержит проект на платформе, плеер достанется за 63 доллара.