Невозможно отвести взгляд! Новая фишка iOS 13

Сегодня, 13:16

Грядущее обновление операционной системы для актуальных моделей «яблочных» телефонов проходит активную фазу тестирования. И теперь иллюзия зрительного контакта в iPhone избавит от неловкости при видеозвонках.

С момента анонса успела выйти уже третья бета-версия iOS 13 для разработчиков, где пользователи успели обнаружить одну интересную функцию в настройках фирменного приложения FaceTime. Называется она Attention Correction (Коррекция внимания) и в полной мере соответствует своему названию, так как разработана была с целью имитации зрительного контакта с собеседником во время видеозвонка.

Конечно, это далеко не самое инновационное, но довольно полезное нововведение, так как вы буквально не сможете отвести взгляд от собеседника. Это удобно, потому что зачастую пользователи не смотрят в область камеры, а наоборот на экран, желая видеть человека по ту сторону. И на самом экране подобная картинка выглядит немного неловко.

На данный момент принцип, по которому работает эта новая фишка, не сообщается, однако с большой долей вероятности этот трюк задействует привычные механизмы масок. И в таком случае остаётся открытым только один вопрос, а именно как функция будет справляться со своими задачами, если на экране будет больше одного человека. Пока что это работает только для iPhone XS и XS Max, а информации о поддержке другими моделями тоже не поступало.