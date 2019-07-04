Убийца iPhone XI: инсайдеры показали дизайн Huawei Mate 30

Сегодня, 19:26

Новинка получит четыре объектива и 5-кратный оптический зум.

В китайской социальной сети Weibo появились первые изображения перспективного смартфона Huawei. По мнению экспертов, на шпионских фото изображён обновленный Mate 20 в Pro-версии или убийца iPhone XI — Mate 30. Инсайдеры показали дизайн задней крышки Huawei Mate 30.

Первое, на что обращает внимание изображение — это массивный блок камер, скомпонованный на круглом «постаменте». Традиционно, у камеры есть надписи, раскрывающие её характеристики. Так, можно рассмотреть, что телеобъектив получит пятикратный оптический зум. Всего у смартфона четыре камеры и массивная светодиодная вспышка.

По мнению экспертов, устройство получит основную камеру с 40-мегапиксельной матрицей, телеобъектив на 8 Мп, широкоугольную камеру в 20 Мп и ToF-камеру. Судя по всему, главным отличием от Mate 20 станет телеобъектив.

Что примечательно, эта утечка совпадает с прошлыми рендерами перспективного смартфона, что говорит о скорой премьере. По мнению аналитиков, новый флагман под названием Mate 20 Pro или Mate 30 анонсируют осенью. Не исключено, что смартфон получит новый чипсет Kirin 990 с 12-ядерным видеоускорителем Mali-G77.