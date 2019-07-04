Сегодня, 15:30

Под запрет попадут ролики про обход блокировок и кражу учётных записей.

Крупнейший видеохостинг снова обновил список «вредного» контента. Помимо изображения насильственных действий, «расстройств пищевого поведения» и побуждений к опасным действиям, YouTube будет блокировать учебные видео для хакеров.

Речь идёт о роликах, показывающих способы кражи личных данных или обхода блокировок и систем защиты. Так, обновленные правила вступили в силу 2 июля, после чего был заблокирован первый канал. Представительство сообщества Null Byte создаёт ролики для «компьютерных учёных и сообщества информационной безопасности», но алгоритмы YouTube усмотрели нарушение правил сообщества, наложив ограничения на канал. Правда, позже аккаунт восстановили, признав ошибку — Null Byte демонстрирует хакерские действия в образовательных и научных целях, что не противоречит политике YouTube.

Напомним, это не первая ошибка алгоритмов видеохостинга — ранее были заблокированы исторические каналы, на которых усмотрели призывы к насильственным действиям. При этом ряд видео, посвящённых взлому, остались нетронутыми. Так, при поиске по словам «Вконтакте страница» на первых строчках выдачи находятся десять роликов, посвящённых взлому аккаунта.