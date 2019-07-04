Быстрее всех: Мобильный интернет от «Мегафона» признан лучшим в России

Сегодня, 11:50

Специалисты опубликовали результаты тестирования мобильного интернета на территории России.

Международная компания Ookla провела независимое глобальное исследование сотовых операторов России. По результатам исследования, лучшим признан мобильный интернет от «Мегафона».

Оператор смог достичь средней скорости скачивания на уровне 27,31 Мбит/с, и средней скорости загрузки - 11.88 Мбит/с. Эти показатели обходят оператора, занимающего второе место, почти в два раза.

Такая скорость позволяет пользователям использовать интернет без ограничений, смотреть потоковый HD контент, слушать музыку онлайн, скачивать различную информацию и многое другое. Например, кино, которое в простом качестве имеет объем 750 Мб, пользователи «Мегафона» смогут получить быстрее всех (менее, чем за 3 минуты).

Компания Ookla проводит подобные исследования ежегодно по всему миру. На этот раз исследовались результаты более чем 8,44 млн измерений скорости в первой половине года, их провели 1,64 млн гаджетов с использованием Speedtest.

Стоит заметить, что покрытие оператора является не менее важным показателем чем скорость. Но «Мегафон» и тут впереди, насчитывается более 238 тыс. базовых станций, из которых 98 тыс. поддерживают стандарт LTE (4G). Оператор вкладывает большое количество ресурсов в развитие сети, поэтому показатели будут продолжать расти.