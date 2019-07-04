Экономика Поднебесной может пошатнуться из-за торговой войны США и Китая

Сегодня, 11:05

Несмотря на достигнутое между президентами обеих стран перемирие на саммите G20 в Японии, крупные американские компании всё ещё опасаются последствий, желая перенести свои производства за пределы Китая.

Первыми над этой идеей задумались в Apple, так как большая часть их производства располагается именно там, а конфронтации на столь высоком уровне могут крайне негативно повлиять на производство и бизнес в целом. Следом за ними процедуру начали рассматривать такие гиганты, как Microsoft, Google, Amazon и другие.

Между тем торговая война США и Китая затронула не только американские производства. О возможном переносе предприятий раздумывают и такие крупные японские корпорации, как Sony и Nintendo. Последняя, к слову, уже успела отметиться тем, что частично переместила производство двух грядущих новинок и актуальной консоли Switch в Юго-Восточную Азию из-за новых тарифов США на электронику китайского производства.

Правда на данный момент речь идёт о частичном переносе, и, например, популярные производители ноутбуков HP и Dell планируют вывести изготовление порядка 30% ноутбуков за пределы Поднебесной. Тем временем список желающих продолжает пополняться даже отечественными брендами, вроде Lenovo Group Limited, а ещё тайванскими Acer и AsusTek Computer Inc. И если массовое «переселение» производств всё-таки начнётся, то экономика КНР также может пошатнуться.