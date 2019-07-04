Они тонут: Samsung улучили в завышенных характеристиках смартфонов

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Водонепроницаемость серии S — это миф, считают в эксперты.

Австралийские чиновники усомнились в способности флагманской линейки Samsung сопротивляться воде. Напомним, начиная с модели 2016 года (S7), все S-смартфоны соответствуют уровню пыле- и влагозащиты IP68. Иначе говоря, смартфоны можно погрузить на метровую глубину, оставив его под водой на полчаса.

Но эксперты предположили, что они тонут — Samsung улучили в завышенных характеристиках смартфона. Австралийская комиссия по защите прав потребителей обратилась в суд с соответствующим заявлением.

Суть иска заключается в искажённой информации из рекламы Samsung, гласившей, что устройство выдержит полутораметровое погружение. При этом, ролик демонстрировал «водные» опыты на фоне моря — но стойкость к солёной воде не предусматривается стандартом IP68. Доказательная база чиновников комиссии основана на материале 300 рекламных роликов, связанных с Salaxy S7, S8, S9 и новейшим S10.

Поводом для обращения стали жалобы клиентов, которым отказали в гарантийных обязательствах после «утопления». Чиновник комиссии Род Симс подчёркивает, что в рекламе маркетологи показывают возможность сопротивляться любой воде, что есть ложью.