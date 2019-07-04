Фанаты Xiaomi негодуют: Компания заявляет о завышенных ожиданиях

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Такая реакция произошла на фоне представленных новинок в категории смартфонов – Xiaomi CC9 и CC9е. Больше всего вопросов у публики, как ни странно, возникло именно к последней версии.

Самое интересное, что можно понять обе стороны, хотя и с некоторыми нюансами. Например, началось всё с того, что пользователи китайской социальной сети Weibo начали задавать вопросы официальным представителям компании касательно анонсированных днём ранее новинок. Наиболее конкретными были претензии насчёт HD+ экрана у младшей в линейке модели Xiaomi CC9е.

Тут всё логично, фанаты остались недовольны решением, так как бюджетные смартфоны уже давно стараются не предлагать разрешения меньше чем Full HD. И всё же стоит помнить, что в данной линейке это бюджетник, а значит вполне логично ожидать от компании каких-то компромиссов. Особенно, если учитывать стоимость ниже 200 долларов США. Однако волна негодования оказалась настолько большой, что на неё пришлось дать официальный ответ. И предоставил его топ-менеджер Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas), отметив, что у публики возникли завышенные ожидания.

Так же он упомянул многолетние стремления компании к популяризации флагманов, хотя и по части бюджетных решений они всегда превосходили многих конкурентов. Тем не менее никаких извинений перед огорчённой публикой не прозвучало, лишь благодарность за проявленное внимание и интерес.