Sodin нулевого дня: «Лаборатория Касперского» нашла новый вирус-вымогатель

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Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вирус который использует уязвимость нулевого дня в Windows и вымогает 2,5 тысячи долларов в биткоинах.

Подцепить вирус-вымогатель не сложно в современной сети. Они, как правило, блокируют все системы компьютера и выводят на экран требования, которые нужно выполнить для разблокировки. Это всегда перевод криптовалюты, но суммы постоянно разные. Самые известные из недавних - WannaCry, Petya и Bad Rabbit. Эти вирусы принесли много денег своим авторам.

Разработчики антивирусного обеспечения из «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вирус - Sodin. Его принцип действия схож с предыдущими вирусами, но он использует уязвимость нулевого дня для получения прав в системе.

Вероятнее всего, авторы продают вирус на черном рынке, поскольку в него вложено огромное количество ресурсов которые нужно окупить.

Sodin попадает к жертве через вредоносные ссылки, поэтому сотрудники антивирусной компании настойчиво рекомендую не переходить по подозрительным ссылкам, не загружать файлы вложенные в спам-письма и вовремя обновлять программное обеспечение.