Вот этот мой: Больше половины владельцев iPhone не могут идентифицировать свою модель

Сегодня, 19:07

Ресурс Decluttr провел опрос среди пользователей смартфонов и получил довольно забавные результаты.

Многие считают, что дизайн мобильных телефонов стал очень однообразным и мало какой смартфон способен выделится из серой массы.

Сотрудники сайта Decluttr, продающего восстановленную электронику, решили проверить насколько обосновано это мнение. Они провели опрос 2000 пользователей смартфонов и получили интересные результаты. Они показывали опрашиваемым изображения гаджетов и просили найти среди них свой.

Как выяснилось, Больше половины владельцев iPhone не могут идентифицировать свою модель, они со словами - «вот этот мой», указывали на другую модель.

Кроме того, результаты опроса показали, что многие любители гаджетов не знают всех функций своего смартфона. 86% обладателей смартфонов с поддержкой NFC не догадываются о её наличии. 33% американских пользователей считают, что их смартфон поддерживает сети пятого поколения, хотя это не так. Больше половины обладателей топовых Samsung Galaxy не осведомлены о поддержке беспроводной зарядки в своих устройствах.