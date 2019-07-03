Бабушкин Android: Google тестирует систему для кнопочных телефонов

Сегодня, 18:16

Конкурент KaiOS уже получил полноценный браузер Chrome.

Сегодня кнопочные телефоны рассматриваются как максимально удобное и простое решение для тех, кому нужен минимум функций. Разработчики из компании KaiOS решили изменить это, выпустив одноименную ОС. Её главным отличием стала возможность управлять телефоном кнопками. Как стало известно, у системы появился конкурент от Google, разработку которого уже ведут.

«Бабушкин Android» показали авторы портала 9to5 Google — IT-гигант уже тестирует систему для кнопочных телефонов. Инсайдеры получили скриншоты с тестов «несенсорного» браузера Chrome. Как сообщается, на основе инструментария Chromium уже можно создать сборку Android для управления клавишами.

На тестовом экземпляре разработчики смогли зайти на несколько ресурсов и посмотреть видео в адаптированной версии YouTube. Также тестеры сыграли в «секретную» игру Dino Runner, которая появляется в настольных версиях браузера при отсутствии интернета.

Когда выйдут первые устройства на «кнопочном» Android — пока неизвестно. Но, учитывая популярность ОС от Google, мы сможем наблюдать возрождение «классических» телефонов.