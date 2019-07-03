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Операции с кредитными картами, азартные игры и краденые телефоны — основные интересы.

Пресс-служба Apple обнародовала отчёт о результате сотрудничества с правительствами стран мира. В документ вошли все контакты с властями во втором полугодии 2018 года. Как выяснилось, российские власти отправили более 600 запросов в Apple.

Большинство требований (579 запросов) касались самих устройств — российскую сторону интересовал IMEI-код устройства и серийный номер. В этом случае представители Apple пошли на встречу в 70% запросов. Четыре раза правоохранители обращались по поводу подозрительных движений на банковских счетах и 13 — для получения доступа к учётным записям. «Досталось» и разработчикам в AppStore — десять запросов содержали требования блокировки приложений. Представители Apple отмечают, что чаще всего россиян интересовали программы, связанные с азартными играми.

Рекордсменом по количеству запросов, прогнозируемо, стали США — 4680 запросов из которых удовлетворили 81% требований. В число самых «свободных для Apple» стран попала Хорватия, Никарагуа и Парагвай — по одному запросу. Всего за полгода в Apple обработали 29,1 тысячу требований, которые затрагивали 213 тысяч устройств.