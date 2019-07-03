Прощай, iPhone: появилась информация о флагмане Sony Xperia Sphinx

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Устройство получит 6-дюймовый дисплей и поддержку 5G.

Недавно в СМИ просочилась информация о разработке нового смартфона японской компании. Устройство под кодовым названием «Sphinx» станет альтернативой модели Xperia 1 с поддержкой 5G. На портале XperiFirm появилась прошивка для модели J8010, которая может быть загадочным «Сфинксом».

По мнению аналитиков, новый смартфон сможет сказать «Прощай, iPhone» — устройство будет прямым конкурентом модели XR. Ранее появилась информация о новом флагмане Sony Xperia Sphinx, которая указывала на незаурядные характеристики. Так, смартфон получит экран с 4K-разрешением и соотношением сторон 16:9. Напомним, это первый в мире мобильный дисплей такого уровня.

Не исключено, что остальные характеристики новинки также повторят Xperia 1. Напомним, нынешний флагман получил топовый чипсет Snapdragon 855 и 6ГБ оперативной памяти. Более того, это один из немногих флагманов с поддержкой карт памяти MicroSDXC до 512 ГБ. Тройная камера получила 12-мегапиксельные сенсоры с разным фокусным расстоянием и «честный» оптический зум в 2х.

Судя по всему, Xperia Sphinx покажут на выставке IFA 2019, которая пройдёт в сентябре в немецкой столице. Тогда же станут известны цены и подробные характеристики устройства.