Сегодня, 16:07

Слова Трампа о возобновлении торговли были частным случаем.

На саммите G20, прошедшем в Осаке, одной из главных тем была «торговая война» США с Китаем. После переговоров с китайским коллегой, Дональд Трамп сообщил журналистам, что Huawei снова будет работать с американскими компаниями.

Напомним, после внесения китайского IT-гиганта в «чёрный список», компании перекрыли доступ к американским технологиям. Если учесть, что в смартфонах и ноутбуках Huawei используются чипсеты и операционные системы американского производства, это грозит существенным технологическим отставанием. Слова Трампа вселили надежду в поклонников марки, но оказалось, что производитель электроники — это инструмент политики. Huawei по-прежнему в «чёрном списке» США.

По данным агентства Reuters, руководство Министерства торговли США получило директиву, в которой подчёркивалось, что на Huawei распространяются ранее установленные ограничения. Напомним, Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продавать своё оборудование Huawei — если оно не несёт «национальной важности». Если учесть, что от экосистемы Google зависит производство китайских планшетов и смартфонов, этот пункт можно отнести к технологиям «национальной важности».

Также американские компании, сотрудничающие с Huawei, применят к подписанным соглашениям «презумпцию отказа». Иначе говоря, лицензию в любой момент смогут отозвать без объяснения причины.

Итоги саммита G20 наглядно показали, что Huawei — это ещё один аргумент «торговой войны». По мнению аналитиков, судьба компании прямо зависит от результатов двухсторонних переговоров: если соглашение, устраивающее США, подпишут, компанию вычеркнут из санкционного списка.

Напомним, ограничения на деятельность Huawei в США начали действовать в мае. Известия о санкциях привели к непродолжительному падению продаж продукции китайской компании. Стоит отметить, что ряд американских производителей критикуют решение США. По мнению инсайдеров, представители Intel потратили 8 млн $ на продавливание в Конгрессе решений, смягчающих санкции. Более того, юридические лазейки позволяли торговать с китайцами до «оттепели», объявленной Трампом.