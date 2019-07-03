Обман покупателей? Дороговизну «камеры-перевёртыша» в флагманах «убил» Т908 за $99

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Производители утверждают, что технология поворотной камеры очень дорога в себестоимости, но есть повод им не верить.

Смартфоны с поворотной камерой набирают популярность. Это обусловлено тем, что не нужно делать некрасивый вырез в экране под фронтальную камеру. Ценник на подобные смартфоны, как правило, высокий. По утверждению производителей, себестоимость технологии тому причина. Так что это - обман покупателей или правда? Выяснить можно на примере нескольких сравнений.

Еще в 2014 году на рынок Китая вышел смартфон Т908 стоимостью всего $99. Самое занимательное в нем то, что он имеет поворотную камеру. Да, она сделана по другой технологии и имеет большой поворотный модуль, но дороговизну «камеры-перевёртыша» в флагманах «убил» дешевый смартфон из прошлого.

На примере Samsung Galaxy A80 можно определить примерную себестоимость модуля. Для этого сравним его ценник с Samsung Galaxy A70, который имеет аналогичные характеристики без «камеры-перевёртыша». Разница в цене составляет 15 тысяч рублей. За эти деньги можно купить вполне неплохой бюджетный смартфон Xiaomi, к примеру, Redmi Note 5. А вот стоит ли столько переплатить за поворотную камеру - пусть решает покупатель.