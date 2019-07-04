Будущий iPhone 11 с «камерой-перевёртышем» станет «убийцей» ASUS и OPPO

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В сети появилась информация о том, как будет выглядеть iPhone 11.

Новые рендеры будущего смартфона от Apple взбудоражили Сеть. Похоже, что новый аппарат оснастят поворотным модулем с двумя камерами.

Источник утверждает, что обе камеры получат разрешение 20 Мп, но одна камера будет иметь широкоугольный объектив, а другая - 5-кратный оптический зум. Шарнир будет срабатывать автоматически при переходе в «селфи-режим», скорость поворота в 5 раз выше чем та, которой смогли добиться конкуренты.

Такое поведение не свойственно для Apple, в компании не любят сильно экспериментировать с дизайном. Но изменения в дизайне могут быть обусловлены сменой руководящего состава в отделе технического дизайна. Следует вспомнить, что после ухода Джони Айва, пост главного дизайнера получила Эванс Хэнки. Apple кардинально меняет дизайн смартфонов раз в 5 лет (предположительно, следующий раз в 2020 году), но новые люди могут сильно повлиять на дизайнерскую политику компании.

Пока нет 100% уверенности в том, что смартфон оснастят «камерой-перевёртышем», но в Сети утверждают, что будущий iPhone 11 станет «убийцей» ASUS и OPPO. Именно эти производители оснастили поворотный механизм в камеры и пользуются спросом на рынке. Сливов по поводу дизайна было очень много, самый распространенный указывал на квадратный модуль с тремя камерами на задней крышке и «монобровь» на передней панели. Если в компании реализуют шарнирную камеру, то вырез в экране пропадет.