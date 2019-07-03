Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Сегодня, 13:51

Программа обеспечивает доступ к личной переписке и контактам без ведома пользователей.

При пересечении китайской границы сотрудники таможенной службы страны устанавливают специальные программы на смартфоны туристов, уверены журналисты The Guardian. Программа может открыть третьим лицам доступ к электронным письмам, содержимому мессенджеров или текущему местоположению.

Необычную программу получила группа журналистов при пересечении границы Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Путешественникам предложили передать свои смартфоны и пароли доступа сотрудникам таможенного контроля. Через время устройства вернули с установленным приложением Fēng cǎi.

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов. Программа фиксирует сообщения на «проблемные» темы, включая исламский экстремизм и музыку японской группы Unholy Grave. Стоит отметить, что программу получили лишь Android-устройства — владельцы iPhone ограничивались предоставлением паролей для доступа.

По мнению экспертов, подобная активность нацелена на мусульман-уйгуров, населяющих автономную область. Так, в регионе наладили систему уличных камер с распознаванием лиц, которая следит за 2,5 млн жителей.