Учёные рассказали о прогрессе в создании человекоподобного робота

Сегодня, 22:44

Начать решили с выяснения человеческой реакции на подобные машины.

Кембриджские учёные начали фундаментальные исследования возможности создания человекоподобных роботов. Разве что начали с реакции людей на андроидов. Было выяснено, что за формирование реакции отвечает медиальная прифронтовая кора головного мозга. А степень терпимости – индивидуальный параметр.

Сам эффект реакции на человекоподобную машину назвали «зловещей долиной». И он определяет, что чем более робот похож на человека – тем сильнее он нравится человек. Правда, это работает до определённого предела, а как только предел перейдут, то бишь, робот станет слишком человечным, причём отличаясь незначительно, то человек начнёт испытывать дикое неприятие вплоть до страха.

Автор исследования рассказал, что это определяется социальным взаимодействием. Мол, сначала люди оценивают механизмы с социальной точки зрения – рассматривая их как конкурентов или друзей. По словам этого учёного, роботы должны быть или полными копиями человека, или полностью отличаться от них.