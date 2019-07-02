Facebook в очередной раз обвинили в распространении вирусов

Сегодня, 18:10

Ливийские хакеры в течении пяти лет использовали Facebook для распространения вредоносных ссылок.

Facebook является самой крупной социальной сетью в мире, ежемесячно его посещают около 2 млрд человек. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 22,2 млрд долларов с 51,5 млрд годового оборота.

Как бы сильно не старалась служба безопасности компании, социальная сеть неоднократно использовалась злоумышленниками с целью легкого обогащения, её в очередной раз обвинили в распространении вирусов. Несанкционированная реклама, самый простой и безобидный способ нелегального дохода, а самый выгодный - вирусы.

Не удивительно, что небольшая хакерская группировка из Ливии воспользовалась такой возможностью и распространила свои трояны среди огромного количества пользователей. Для достижения цели, злоумышленники использовали имя Халифа Хафтара (лидер ополчения, противостоящий признанному правительству страны), они заманивали людей на сторонние ресурсы используя информацию о его деятельности. Зараженные устройства становились частью огромной сети, которая продолжала распространять вредоносные ссылки и использовала гаджеты для различных вычислений (вплоть до получения криптовалюты).

Сотрудники израильской компании Check Point Software считают, что хакерская группа работает на протяжении 5 лет, что делает эту ситуацию - самой крупной хакерской атакой в истории Facebook.