Эпоха 4G через 5 лет канет в пропасть

Сегодня, 16:52

К 2023 году смартфоны с 5G станут лидерами рынка, а Китай будет приобретать до 34% телефонов.

К этим выводам пришла компания Canalys, занимающаяся анализом рынка по всему миру. В этот раз их взор обратился на рынок смартфонов, поддерживающих технологию мобильных сетей 5 поколения – 5G.

По их данным, в 2018 и 2019 годах смартфоны с 4G стали самыми популярными гаджетами, достигнув чуть ли не 100% рынка. А в 2019 году технология 5G только появилась на свет и стала набирать обороты. Причём, по данным той же компании, уже к 2023 году популярность 4G и 5G не только сравняется, а ещё и разойдётся по разным уровням – новое поколение будет завоёвывать рынок, а старая эпоха канет в пропасть.

К 2023 году китайский рынок станет крупнейшим в мире, забирая себе 34% объёма продаж телефонов всего мира. Для примера, Северная Америка будет претендовать на 19%.