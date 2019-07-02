Объявлена дата презентации Samsung Galaxy Note 10

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Показ с названием Unpacked пройдёт 7 августа в Нью-Йорке.

Мероприятие Unpacked давно служит возможностью представить все флагманы компании Samsung. В этом году в центре внимания новинка – Galaxy Note 10 с выдающимися размерами, которую даже назвали планшетофоном. Для этого и место проведения презентации выбрали немалое – спортивная арена Barclays Center.

По имеющейся информации, Galaxy Note 10 сохранит дизайн всей серии Note и обзаведётся фронтальной камерой вверху экрана по центру и сканером отпечатков пальцев в дисплее. Стилус S Pen тоже останется со своим «товарищем».

Производитель объявил о презентации 2 моделей – Note 10 и Note 10+ или Pro с увеличенным экраном. Официальной информации о технических параметрах нет, но предполагаются процессоры Snapdragon 855 или Exynos 9820. ОЗУ будет равно 12 ГБ и 128-256 ГБ внутренней памяти, которая зависит от версии.