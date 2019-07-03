Уделал «папку» - Новинка Realme 3 по всем показателям обошла «народный» Redmi 7

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Неизвестный публике бренд быстрее и производительнее детища Xiaomi.

На рынке смартфонов постоянно появляются новинки, которые зачастую оказываются неинтересными для покупателей, но неизвестный в России бренд Realme похоже не из таких.

Так, в продажу поступила новинка — Realme 3, ценник которой делает её прямым конкурентом Redmi 7. «Народный» аппарат за 12 тыс. рублей от дочерней фирмы Xiaomi уверенно покупается знакомыми с брендом пользователями, тогда как Realme за те же деньги вызывает опасения.

Чтобы «склонить чашу весов» покупателей в одну из сторон, пользователи Сети сравнили бюджетных «китайцев». По части характеристик устройства практически идентичны и отличаются лишь чипсетом. В синтетических тестах Realme 3 обгоняет Redmi 7 и выдаёт большую производительность. В популярных и производительных мобильных играх Realme предоставляет пользователям более гибкую возможность настройки графики, мало греется и практически не тормозит. Redmi незначительно, но всё же проигрывает в данном состязании.

Следующим фактором сравнения стали камеры, которые современные пользователи смартфонов используют практически каждый день. При дневном освещении оба смартфона выдают практически идентичный результат, но режим HDR в Realme 3 сильнее вытягивает тёмные области на фото и делает картинку «сочнее». Селфи-камера Realme выдаёт более честную картинку, тогда как Redmi, даже без фильтров, делает лицо «восковым» скрывая кожные недостатки.

По части ночной съёмки оба устройства показывают себя плохо. Ночные фото «шумят» и никуда не годятся. На обеих новинках более-менее достойное видео можно снять только днём и с использованием штатива. Стабилизация у смартфонов плохая.

Проверка батарей устройств показала хорошую автономность обеих телефонов. При одинаковых нагрузках Realme 3 продержался 8 часов, что на 11 минут дольше Redmi 7.

По мнению пользователей Сети, новый китайский бренд «уделал «папку». Новинка Realme 3 по всем показателям обошла «народный» Redmi 7 и показала, что даже новички могут выступать достойно.