Умирают птицы, гибнут люди: Способен ли 5G истребить человечество?

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Сотни птиц погибли в 2018 году, тысячи людей жалуются на смертельную онкологию, жертвами которой стали десятки. Учёные и эксперты в этой отрасли постарались разобраться в ситуации.

Мобильная связь начала активно развиваться в середине прошлого века, и в наше время стала неотъемлемой частью комфортной жизни. Современный человек, оставшись без телефона, испытывает дискомфорт и чувство неполноценности. Сети становятся надежней и развиваются с каждым годом. В 2018 году в Гааге (Нидерланды), во время тестирования связи пятого поколения, произошел интересный случай - стали массово погибать скворцы. Инцидент произошел в парке Хайген, но есть одно но - события разворачивались в разное время. Тестирование сетей началось еще летом (28 июня), а скворцы стали погибать в конце года (19 октября). Специалисты решили разобраться - способен ли 5G истребить человечество?

Среди сторонников движения, противостоящего развитию и использованию мобильных сетей пятого поколения, распространено мнение о том, что 5G вызывают различные болезни: катаракта, повреждение сетчатки и поверхности кожи, сильная потливость, нарушения иммунной системы и обмена веществ, развитие рака и многие другие. Кроме того, распространено мнение, что подвергаясь облучению волнами 5G, умирают птицы и гибнут люди. Откуда взялось утверждение о птицах мы уже описали выше, но вот способна ли сеть влиять на людей губительно?

Миллиметровые волны высокой интенсивности уже испытывались в прошлом, их планировали использовать в установке предназначенной для разгона толпы, на замену водометам. Испытания показали негативное влияние на организм людей, принимавших участие в испытании, и разработку решили закрыть.

Проводились и испытания сетей прошлых поколений (2G и 3G). Старший научный сотрудник Национальной токсикологической программой (NTP) Джон Батчер рассказал, что подвергавшиеся длительному облучению крысы реально испытывали проблемы со здоровьем, вплоть до развития рака, но излучение было гораздо выше и интенсивнее чем получаемое человеком от сотовых вышек.

Современное телевидение и интернет оказывают влияние на людей, которые способны реагировать непредсказуемо. В России, в конце мая, произошел любопытный инцидент. Женщина 53-летнего возраста была задержана за поджег вышки сотовой связи. По словам сотрудников полиции, посмотрев ролик по телевизору женщина решила, что её проблемы со здоровьем вызваны расположенной не далеко вышкой, после чего, она решила её поджечь.