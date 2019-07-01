Топовый Samsung за 9990 рублей? Блогер рассказал все плюсы и минусы дешёвого Galaxy A10

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8-ядерный процессор Exynos, 6,2-дюймовый дисплей с HD+ разрешением и 2+32 Гб памяти и всё это за копейки. Но есть ряд вещей, на которых сэкономили в Samsung.

Выглядит интересно, на прилавке привлечёт внимание ещё и ценой в 10 тыс. рублей. Входит в сверхбюджетные смартфоны, поэтому с качеством здесь не так великолепно.

Блогер с канала Smart Plus выделил ряд особенностей, определив плюсы и минусы устройства. Самое неприятное — дешёвый пластик корпуса. Заранее нужно озаботиться приобретением чехла, иначе царапинки могут появиться чуть ли не от дуновения ветра. Помимо корпуса, явная экономия заметна в сфере звука — он действительно не лучшего качества. С другой стороны, качественный звук является прерогативой флагманских моделей смартфонов, поэтому в этой области ожидать нечего.

Достойная батарея на 3400 мАч может продержать «живым» смартфон до 2 дней. Плюс 2 режима экономии: средний и максимальный — когда телефон может принимать звонки, но «живёт» очень долго.

Камера выдаёт средние результаты, но картинка не выглядит слишком отвратительной. Вполне оправданное качество за свои деньги.

Теперь к хорошему. Процессор показал неплохие результаты и полностью покрывает все нужды устройства. Разве что скорость работы устройства не выйдет на рамки средних показателей.

Достойные параметры гаджет показал в графической обработке — сам просчёт графики не очень, зато расчёт физики приближается к топовым моделям. В играх показал средние результаты, причём, как ни странно, в игре World of Tanks выдавал 58 кадров в секунду.

В общем и целом, смартфон полностью достоин своей цены в 10 тыс. рублей. Есть, конечно, очевидные недостатки, например, звук, но они оправданы бюджетностью и если взять это во внимание — гаджет становится вполне выгодным приобретением.