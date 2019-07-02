Санкций нет и скидок тоже: В России отменили акционные цены на Huawei и Honor

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Android останется доступным, поэтому смартфоны будут продавать по прежней цене.

Не так давно президент США Дональд Трамп обвинил Huawei в использовании американских технологий для шпионажа за Америкой. И под это дело быстро обложил китайскую фирму санкциями, вплоть до внесения в «чёрный список» и запрета на продажу внутри Америки.

В первую очередь, это сказалось на доступности ОС — китайский производитель пользовался Android, который разрабатывается Google. А американская компания сразу запретила пользоваться её продуктом, оставив лишь версию с открытым исходным кодом.

Это привело к тому, что Huawei сообщила о неопределённости поставок новых смартфонов в Россию. Та же ситуация и с Honor, которая «дочка» Huawei, произошла. Поэтому все магазины решили быстро оформить кучу скидок, чтобы побыстрее распродаться. МТС, «Связной», «Мегафон» в период санкций проводили акции с щедрыми подарками за покупку ликвидных Huawei и Honor. Предлагали даже наушники, ещё один смартфон, часы, лишь избавиться от продукции, которая в сентябре без Android стала бы никому не нужной.

Но вот недавно тот же Дональд Трамп санкции снял и Huawei стала возвращаться на рынок. Поэтому товарищи продавцы увидели, что дефицита не предвидится и быстро убрали все акционные цены. Да и любые скидочные предложения тоже.