Война камер-перевёртышей: Самый «странный» смартфон Samsung снимает лучше Asus ZenFone 6

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Galaxy A80 c выдвижной поворачивающейся камерой обойдётся в 46 тыс. рублей.

Компания Samsung объявила о старте продаж самого интересного после Galaxy Fold смартфона. Нет, Galaxy A80 не складывается, но его камера точно привлечет к себе внимание.

Практически полностью безрамочное устройство не нуждается в фронтальной камере, ведь ее функцию успешно выполняет основная. Три модуля способны выдвинуться и перевернуться во время активации селфи-режима. Создатели отмечают, что во время записи видео можно менять положение не останавливая съёмку, что будет высоко оценено создателями влогов.

С выходом нового устройства на рынок, начинается война камер-перевёртышей. Столь необычное устройство вынуждает сравнивать его с ближайшим аналогом в лице Asus ZenFone 6. Asus тоже лишен фронталки, но при этом, его поворотная камера откидывается назад при помощи шестерёнчатого двигателя.

Оба устройства выделяются из массы смартфонов и находятся в одинаковом ценовом диапазоне. За Samsung просят 46 тыс. рублей. Asus обойдется в 40-50 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Сравнивая основное достоинство в виде камер видно, что они практически идентичны. Samsung Galaxy A80 получил 3 модуля: 48 Мп со светосильным объективом, широкоугольный 8 Мп модуль с углом захвата 123°, а также 3D ToF камеру. Asus ZenFone 6 обзавёлся 2 модулями на 48/12 Мп.

Блогеры сравнившие устройства пришли к выводу, что Samsung снимает лучше, чем Asus. Вероятнее всего дело в алгоритмах Samsung, позволяющих оценить фотографируемый объект и грамотно задать параметры съёмки.

Между тем, самый «странный» смартфон Samsung в скором времени столкнётся с еще большей конкуренцией. Китайские бренды Oppo и Xiaomi уже готовят к выпуску свои смартфоны с откидными камерами. В Oppo зарегистрировано 2 патента с разными вариантами исполнения камер, тогда как камера Xiaomi Meitu практически полностью повторяет камеру ZenFone, лишь увеличив число датчиков.